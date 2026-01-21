Harry gaat woensdag vermoedelijk getuigen in privacyzaak

De Britse prins Harry gaat naar verwachting woensdag getuigen in de rechtszaak tegen de uitgever van de Daily Mail. Het zou de tweede keer zijn in drie jaar tijd dat de zoon van koning Charles in de getuigenbank plaatsneemt.

De hertog van Sussex en zes andere mensen, onder wie Elton John en Liz Hurley, hebben uitgeverij Associated Newspapers aangeklaagd voor het schenden van hun privacy. Dit zou zijn gebeurd tussen ruwweg 1990 en 2010. Associated Newspapers stelt dat het “absurde laster” betreft en stelt dat de journalisten van onder meer de Daily Mail hun verhalen publiceerden op basis van valide bronnen, onder wie vrienden en kennissen van de sterren.

In het geval van Harry gaat het om zeker veertien artikelen die zich niet baseerden op bronnen, maar op informatie die volgens de prins op onwettige wijze is verkregen. Het gaat bijvoorbeeld om gehackte voicemailberichten, afgeluisterde vaste telefoonlijnen en ‘blagging’, oftewel het verkrijgen van informatie door omkoping of het inzetten van privédetectives.