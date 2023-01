Harry had via ‘medium’ contact met zijn moeder Diana

Prins Harry heeft via een vrouwelijk ‘medium’ een boodschap gekregen van zijn moeder prinses Diana. De hertog van Sussex leeft het leven wat zij niet kon krijgen, zo hoorde hij van de vrouw. Het is een van de passages van zijn autobiografie Spare, waarover Britse media schrijven.

Harry beschrijft de vrouw als iemand met “krachten” en niet als ‘paranormaal begaafd’ of als ‘medium’ en zegt ook niet wanneer de ontmoeting plaatsvond. Ook geloofde de tweede zoon van koning Charles er in eerste instantie niet in en schatte hij de kans dat hij “onzin” te horen kreeg hoog in. Toch ging hij naar haar toe omdat vrienden haar hadden aanbevolen.

“Vanaf het moment dat we samen gingen zitten voelde ik een energie om haar heen”, schrijft Harry over de vrouw, die eveneens de energie voelde. “Ze zei: ‘je moeder is bij je’.” De hertog beschrijft daarna onder meer dat zijn nek warm werd en dat er tranen in zijn ogen verschenen.

Teken

Het medium vertelde Harry ook dat zijn moeder, die in 1997 omkwam door een auto-ongeluk in Parijs, wist dat de prins “op zoek was naar duidelijkheid” en ook dat zij zijn “verwarring” voelde. Ook ‘wist’ Diana dat Harry “veel vragen” had en dat die de antwoorden daarop vanzelf zouden komen.

Harry zegt dat hij de vrouw wilde geloven maar daarvoor wel “een teken” nodig had. Dat kwam toen het medium vertelde over hoe Harry’s zoon Archie een kerstornament in de vorm van zijn grootmoeder koningin Elizabeth stukmaakte, iets dat echt gebeurd was. “Je moeder heeft daar om gelachen”, aldus de vrouw.