Harry interviewt snowboardster Chloe Kim over mentale gezondheid

In een nieuwe video interviewt prins Harry de olympisch snowboardkampioen Chloe Kim over mentale gezondheid. De video is gemaakt door de organisatie BetterUp, die gespecialiseerd is in coaching en geestelijke gezondheid. Harry werkt voor deze organisatie.

In de video spreekt Harry ook met auteur en psycholoog Adam Grant en BetterUp-lid Blu Mendoza. Harry vraagt hen naar hun rituelen en manieren om mentaal in goede gezondheid te blijven.

Prins Harry is heel open over zijn eigen mentale gezondheid. In februari vertelde de hertog van Sussex in een onlinegesprek met tennisster Serena Williams, een goede vriendin van zijn vrouw Meghan, dat hij kampte met een burn-out en lange tijd “aan het eind van zijn Latijn” was. Ook vertelde hij in de docuserie The Me You Can’t See, die hij samen met Oprah Winfrey maakte, dat hij door therapie heeft geleerd zijn problemen aan te pakken.