Harry is een beetje zenuwachtig in aanloop naar de Invictus Games

Prins Harry heeft alle sporters die volgende maand deelnemen aan de zesde editie van de Invictus Games veel succes gewenst met de laatste voorbereidingen. In een vooraf opgenomen videoboodschap, die donderdag is gepubliceerd, zegt de hertog van Sussex en initiator van het sportevenement dat hij er zin in heeft en een beetje zenuwachtig is.

“Veel succes in de resterende weken, veel plezier en kijk ernaar uit. Zenuwachtig zijn is goed”, zegt Harry in de video die in zijn huis in Montecito is opgenomen. “Er zijn dit jaar 21 deelnemende landen en ik kan niet wachten tot we elk continent vertegenwoordigd hebben (…) We zijn klaar om jullie te ontvangen. Het worden de beste Spelen tot nu toe.”

De Invictus Games worden dit jaar gehouden in het Duitse Düsseldorf, van 9 tot 16 september. Het evenement is bedoeld voor militairen en veteranen die in dienst psychisch of lichamelijk letsel hebben opgelopen en vond vorig jaar plaats in Nederland.

Britse media verwachten dat Harry, die momenteel voor een werkreis in Azië zit, de gehele Spelen aanwezig zal zijn. Ook zijn vrouw Meghan komt hoogstwaarschijnlijk naar Duitsland.