Harry krijgt kritiek na uitspraken over gezondheid Charles

Prins Harry krijgt kritiek nadat hij zich in een interview met de BBC had uitgelaten over de gezondheid van zijn vader, koning Charles. Harry zei dat hij zich graag wil verzoenen met de koning omdat hij “niet weet hoe lang mijn vader nog heeft”.

Tegen Sky News zegt Alisa Anderson, die van 2001 tot 2013 woordvoerder van koningin Elizabeth was, dat Buckingham Palace “de wenkbrauwen zal optrekken” over het interview van Harry. “Dit soort uitlatingen gaan leiden tot zorgen en speculaties in de media over de diagnose van koning Charles. Dat is niet handig.”

Anderson voegt daaraan toe dat je “niet wilt dat je privéleven in de media wordt besproken. Dus als je echt verzoening wilt, zoals Harry stelt, dan zoek je privé contact en niet via een interview met de BBC.”

Rechtszaak

De hertog van Sussex zei vrijdag in het interview dat hij geen contact met zijn vader meer heeft. Hij wil het graag bijleggen met zijn familie en hoopt op “verzoening”. Harry klaagde het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken aan, omdat zijn politiebescherming in het Verenigd Koninkrijk in 2020 werd stopgezet nadat hij was gestopt als werkend lid van de koninklijke familie. Hij verloor de zaak vrijdag in hoger beroep.

De band tussen Harry en Charles is al jaren minder goed. De laatste keer dat Harry en Charles elkaar zagen was volgens de Britse media in februari vorig jaar. Harry bezocht zijn vader nadat bekend was geworden dat de koning kanker heeft.