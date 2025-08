Harry kritisch op conclusies waakhond na onderzoek Sentebale

Prins Harry is kritisch op de Britse toezichthouder die onderzoek deed naar de situatie bij Sentebale, het goede doel waar hij tot maart dit jaar beschermheer van was. De prins kwam in het nieuws nadat voorzitter Sophie Chandauka hem onder meer had beschuldigd van pesten.

Een woordvoerder van de prins zei dat het rapport van de waakhond “ernstig tekortschiet”. “Vooral omdat de gevolgen van de acties van de huidige voorzitter niet door haar zullen worden gedragen, maar door de kinderen die afhankelijk zijn van de steun van Sentebale.”

De Charity Commission stelde onder meer dat er geen bewijs was van wijdverbreid pesten en intimidatie bij de organisatie die prins Harry heeft helpen oprichten. “Het is geen verrassing dat de commissie geen overtredingen heeft vastgesteld met betrekking tot prins Harry”, aldus de woordvoerder van de prins. “Ook is geen bewijs gevonden van wijdverbreid pesten, intimidatie of vrouwenhaat en misogynoir bij de liefdadigheidsinstelling, zoals ten onrechte beweerd door de huidige voorzitter.”

Hoewel Harry werd vrijgesproken van beschuldigingen van pesten, werd hij wel door de waakhond op de vingers getikt omdat het conflict publiekelijk werd uitgevochten. Dat had volgens de commissie ernstige gevolgen voor de reputatie van Sentebale.