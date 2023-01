Harry & Meghan-serie op een na populairste Netflix-docu ooit

De documentaire Harry & Meghan over prins Harry en zijn vrouw Meghan, die eind vorig jaar op Netflix verscheen, is de op een na best bekeken documentaireserie ooit op de streamingdienst. Dat maakt Netflix donderdag bekend met de publicatie van de cijfers van het laatste kwartaal van 2022.

De docureeks waarin Harry en Meghan vertellen over hun ervaringen met het Britse koningshuis staat ook in de top tien van best bekeken Engelstalige programma’s op de streamingdienst ooit. Ook andere series uit 2022 staan op die lijst. Het vierde seizoen van Stranger Things, de serie Wednesday, het tweede seizoen van Bridgerton, de serie Inventing Anna en de serie Monster: The Jeffrey Dahmer Story, hebben een plaats in de top tien.

Harry en Meghan vertellen in de zesdelige documentaireserie over hoe zij hun koninklijke titels neerlegden en welke problemen daarmee gepaard gingen. Ook vertelde het stel uitgebreid hoe ze elkaar hebben ontmoet en over hun slechte verhouding met de Britse paparazzi.