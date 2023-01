Harry: nazikostuum werd aangemoedigd door William en Catherine

Prins Harry claimt dat prins William en prinses Catherine het een goed idee vonden dat hij bijna twintig jaar geleden op een besloten feest verkleed ging als nazi. Volgens hem moedigden zijn broer en schoonzus het zelfs aan, vertelt hij volgens Us Weekly in zijn autobiografie Spare.

Harry speurde destijds al een tijdje naar een leuk kostuum maar kon niets leuks vinden. Hij wilde uiteindelijk kiezen tussen een Brits pilotenuniform of het nazikostuum inclusief hakenkruis. “Toen heb ik Willy en Kate gebeld en gevraagd wat ze ervan vonden. ‘Nazi-uniform’, zeiden ze. Ik huurde het, inclusief snorretje.”

Terug op het paleis trok Harry, op dat moment 20 jaar, zijn kostuum aan en toonde hij het naar eigen zeggen eerst aan William en Catherine. “Ze moesten huilen van het lachen.”

Beelden van Harry in nazikostuum lekten destijds uit en zorgden voor grote ophef. Vorige maand kwam de hertog van Sussex er ook al op terug in de Netflix-documentaire Harry & Meghan waarin hij stelde dat het “een van de grootste fouten” van zijn leven was. “Ik schaamde me achteraf enorm.”