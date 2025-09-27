Harry noemt bericht over ‘formele ontmoeting’ met vader onjuist

Prins Harry heeft gereageerd op berichten dat zijn recente ontmoeting met koning Charles “formeler” zou zijn verlopen dan hij had verwacht. Volgens de BBC noemde hij die berichtgeving “pertinent onjuist”.

De Britse tabloid The Sun meldde eerder dat Harry zich tijdens de ontmoeting behandeld voelde als een “officiële bezoeker” en dat het gesprek “formeler verliep” dan gehoopt. In een verklaring liet de woordvoerder van de prins echter weten dat dit “puur verzinsels zijn, vermoedelijk gevoed door bronnen die elke verzoening tussen vader en zoon willen saboteren”.

De ontmoeting, die ongeveer vijftig minuten duurde, werd gezien als een eerste stap richting herstel van de relatie tussen de 76-jarige koning en zijn zoon. Het was de eerste keer sinds februari dat vader en zoon elkaar persoonlijk zagen.