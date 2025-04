Harry opnieuw in Britse rechtbank voor beveiligingszaak

De Britse prins Harry is woensdag opnieuw in de rechtbank in Londen voor de zaak rond zijn beveiliging. De hertog van Sussex heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat zijn politiebescherming in het Verenigd Koninkrijk in 2020 werd stopgezet. Het is de tweede dag dat de zaak wordt behandeld.

De bescherming van Harry en zijn vrouw Meghan in het Verenigd Koninkrijk werd stopgezet nadat hij in 2020 was gestopt als werkend lid van de Britse koninklijke familie. Een groot deel van de hoorzitting op woensdag zou achter gesloten deuren plaatsvinden vanwege de gevoelige aard van de discussie over de veiligheid en bedreigingen rond de jongste zoon van koning Charles, schrijven Britse media.

Harry vindt dat hij door het stopzetten van de beveiliging “oneerlijk en onwettig” wordt behandeld. Met die stelling ging de rechter vorig jaar niet mee, waarop Harry in hoger beroep ging.