Harry poseert met vrijwilligers en deelnemers Invictus Games

Prins Harry is voorafgaand aan de opening van de Invictus Games in Düsseldorf, zaterdagavond, op de foto gegaan met een aantal vrijwilligers en deelnemers van het evenement. Op X werd een foto gedeeld van het gezelschap.

“De hertog van Sussex kwam vanmorgen even langs om onze internationale groep vrijwilligers te ontmoeten”, staat er in het bijschrift. Harry poseert, gehuld in zijn zwarte Invictus Games-polo, lachend in het midden van de groep.

De Britse prins werd ook door Johnny Ball van de organisatie CampaignForce op de foto gezet. “Met de grote man zelf. Zonder hem zou onze relatie met hoe we naar veteranen kijken slechter zijn. Bedankt dat je ons de Invictus Game hebt gegeven”, zegt hij over bedenker Harry. “Bedankt dat je mij hebt geholpen om mezelf weer te vinden.”