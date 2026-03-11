Harry Potter-acteur en Britse voetbalster geridderd door William

De Britse acteur Warwick Davis en voetbalster Alex Greenwood zijn woensdag op Windsor Castle officieel geridderd door prins William. Ze wisten al een tijdje dat ze een lintje zouden krijgen, maar moesten tot woensdag wachten om de onderscheiding officieel in ontvangst te nemen.

Davis, bekend van zijn rollen als Professor Flitwick en de goblin Griphook in de Harry Potter-films, werd geridderd tot Officer of the Order of the British Empire (OBE). Hij verdiende zijn ridderslag vanwege zijn verdiensten voor de kunsten en het goede doel. De 56-jarige Davis zet zich in voor mensen met dwerggroei.

De 32-jarige Greenwood mag zich voortaaan Member of the Order of the British Empire (MBE) noemen, vanwege haar verdiensten voor het voetbal. Met 107 interlands is zij een van de meest ervaren speelsters van het Engelse nationale team. De verdediger van Manchester City werd met Engeland in 2022 en 2025 Europees kampioen.