Harry roept mensen op mantelzorgers te nomineren voor prijs

Prins Harry roept mensen op mantelzorgers in hun omgeving te nomineren voor een prijs tijdens de WellChild Awards. De prins is beschermheer van de Britse stichting die zich inzet voor zieke jonge kinderen en hun gezinnen. Nominaties kunnen tot en met 16 maart worden ingediend en de prijsuitreiking vindt later dit jaar plaats.

In een video op YouTube noemt Harry de WellChild Awards “een zeer bijzondere avond” waarop bijzondere mensen in het zonnetje worden gezet. “Het gaat om het erkennen van de mensen die vaak hun eigen zorgen opzijzetten voor een broer of zus. Maar natuurlijk ook om de ouders, verzorgers, verpleegkundigen en professionals die elke dag weer zoveel van zichzelf geven met toewijding, liefde en medeleven”, zegt Harry.

“Door iemand te nomineren, erken je niet alleen een prestatie, maar vertel je ook een verhaal”, vervolgt de Britse prins. “Je belicht de buitengewone moed, veerkracht en vriendelijkheid die elke dag in gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk te zien zijn, maar vaak onopgemerkt blijven en te vaak niet worden gevierd.”