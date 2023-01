Harry: spanning tussen Meghan en Catherine kwam door belediging

De spanning tussen prinses Catherine en hertogin Meghan zou voortkomen uit een onbedoelde belediging. Dat schrijft prins Harry volgens verscheidene Britse media in zijn nieuwe boek Spare, dat op 10 januari uitkomt.

De vrouw van prins Harry zou tegen Catherine gezegd hebben dat ze last had van een ‘baby brain’, oftewel: vergeetachtig zijn doordat je zwanger bent of net een kind hebt gekregen. Dat schoot Catherine, die vlak daarvoor moeder was geworden van zoontje Louis, volgens Harry volledig in het verkeerde keelgat. De vrouw van prins William eiste dat Meghan haar excuses aanbood.

De twee stellen zouden in juni 2018 samen zijn gekomen om thee te drinken op Kensington Palace en het bij te leggen. “Je hebt over mijn hormonen gepraat”, zou Catherine toen gezegd hebben. “Wij zijn nog niet close genoeg met elkaar om over mijn hormonen te praten.” De prinses zou zo beledigd zijn dat ze een stoel dichtbij haar zo stevig vastpakte, dat haar vingers wit werden. William zou toen tegen Meghan gezegd hebben dat het “brutaal” was om zo’n opmerking te maken in het Verenigd Koninkrijk, waarbij hij met zijn vinger naar haar wees. “Haal je vinger uit m’n gezicht”, zei Meghan toen.

Prins Harry schrijft in het boek dat Meghan nooit kwade bedoelingen had met de uitspraak. Catherine was iets vergeten en Meghan merkte daarbij op dat het misschien wel door ‘baby brain’ zou kunnen komen.