Harry spreekt met jongeren die betrokken zijn bij The Diana Award

De Britse prins Harry heeft een evenement in Londen bijgewoond van The Diana Award, een goed doel dat is opgericht in naam van zijn overleden moeder Diana. Hij sprak met jongeren die zich met hun eigen initiatieven inzetten om mentale gezondheid te verbeteren.

“Mijn moeder geloofde in de kracht en het vermogen van jongeren om de wereld positief te beïnvloeden. The Diana Award zet haar nalatenschap voort en vandaag is daar een perfect voorbeeld van”, zei Harry volgens magazine People tijdens het evenement. Ook gaf hij de jongeren een boodschap mee: “sta niet stil, blijf niet zwijgen, laat je horen.”

Harry woont al enkele jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten. Hij is momenteel weer in het Verenigd Koninkrijk voor een aantal verplichtingen. Op woensdagavond dronk Harry thee met zijn vader koning Charles. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee in twintig maanden tijd.