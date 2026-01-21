Harry: uitgever Daily Mail maakte leven van mijn vrouw miserabel

De Britse prins Harry raakte woensdag geëmotioneerd tegen het einde van zijn getuigenverklaring in zijn zaak tegen Associated Newspapers. Volgens aanwezige media vocht de prins tegen zijn tranen toen hij zei dat de uitgever van de Daily Mail het leven van zijn vrouw Meghan “miserabel” heeft gemaakt.

De hertog van Sussex heeft samen met zes andere prominenten, onder wie Elton John, uitgever Associated Newspapers aangeklaagd. Zij beschuldigen de uitgever van onwettige informatievergaring. De prins noemde zijn juridische strijd “een vreselijke ervaring”. “Ze blijven achter me aankomen. Ze hebben het leven van mijn vrouw absoluut miserabel gemaakt”, zei de prins met haperende stem.

De rechtszaak tegen Associated Newspapers is de laatste van meerdere zaken die de prins de afgelopen jaren aanspande tegen uitgevers van Britse tabloids. De zaak van de prins draait om zeker veertien artikelen die tot stand zouden zijn gekomen met informatie die op onwettige wijze is verkregen. Tijdens zijn verklaring ontkende Harry onder meer dat journalisten van de Daily Mail close waren met zijn sociale kring.