Harry vecht met ballonzwaard bij uitreiking WellChild Awards

Prins Harry was maandagavond in Londen aanwezig bij de uitreiking van de WellChild Awards, een evenement dat aandacht geeft aan kinderen met ernstige ziektes en aandoeningen. Tijdens zijn bezoek ontmoette Harry onder meer de 9-jarige Gwen, met wie hij een ‘zwaardgevecht’ met ballonnen voerde.

Gwen had ook een voetbalshirt voor Archie, de zoon van prins Harry, meegebracht. Het ging om een shirt van voetbalclub Brighton and Hove Albion met rugnummer 6 en de naam Archie erop. Harry ontmoette ook andere kinderen die een prijs kregen bij de WellChild Awards, die twintig jaar bestaan. Zo sprak hij met de 17-jarige Declan. Met hem grapte Harry over familierelaties. “Je weet wel hoe dat gaat met broers en zussen”, zei Harry lachend. Harry heeft al langere tijd een moeizame relatie met zijn broer William.

Harry, beschermheer van het goede doel WellChild, hield bij de uitreiking ook een toespraak. Hij herinnerde zich de eerste keer dat hij bij de WellChild Awards was. “Deze avond is sindsdien een hoogtepunt van mijn jaar en dat is allemaal dankzij jullie – deze kinderen, dit goede doel en onze WellChild-gemeenschap”, zei de prins. Er is in die tijd ook veel veranderd, merkte Harry op. “De wereld heeft ons behoorlijk wat uitdagingen voorgeschoteld. Maar ondanks alles is WellChild rotsvast gebleven in haar missie: kinderen en jongeren met complexe medische behoeften de kans geven om zich te ontplooien, niet in het ziekenhuis, maar thuis, omringd door familie, vrienden en de gemeenschap.”

De uitreiking van de WellChild Awards was een van de verplichtingen voor Harry tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. De prins woont al jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten. Het is niet bekend of Harry tijdens zijn bezoek zijn vader koning Charles zal ontmoeten.