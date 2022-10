Harry verwees Meghan naar therapeut tijdens ‘mentaal dieptepunt’

Toen de geestelijke gezondheid van Meghan een “dieptepunt” had bereikt, hielp haar echtgenoot prins Harry haar een therapeut te vinden. Dat zegt de 41-jarige Meghan dinsdag in een nieuwe aflevering van haar podcast Archetypes. De aflevering van de podcast draait om het woord “gek”.

“Ik verkeerde in een vreselijke toestand”, legt Meghan uit. “Op dat dieptepunt greep Harry in en verwees me naar een therapeut die ik kon bellen.” Uiteindelijk belde Meghan de vrouw. Volgens haar kon de therapeut direct horen dat ze in een “lastige mentale toestand” verkeerde.

Niet alleen Meghan, maar ook Harry heeft last gehad van mentale problemen. Zo kampte hij met een burn-out waardoor hij “aan het einde van zijn Latijn was”, liet Harry eerder weten. De Britse prins had destijds het gevoel had dat er “geen benzine of brandstof meer in de motor zat en dat hij een kaars was die van beide kanten opbrandde.”