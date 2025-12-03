Harry vindt schoonmoeder beter in de keuken dan zijn Meghan

Prins Harry heeft zijn opwachting gemaakt in de Netflix-show van zijn vrouw: With Love, Meghan. De zoon van koning Charles was in de speciale feestdagenaflevering echter niet al te complimenteus over de kookkunsten van zijn echtgenote.

De hertog van Sussex komt tegen het einde van de aflevering in beeld, terwijl Meghan gumbo maakt, een soort stoofpot. “Ik weet niet zeker of het zo goed is als die van je moeder, maar het is wel dichtbij”, zegt hij lachend. Meghan doet daarop alsof ze verontwaardigd is. “Mijn moeder zal hierom van je houden. Wat goed om te zeggen over je schoonmoeder.”

De 41-jarige prins bleek ook geen fan van de salade die zijn vrouw had gemaakt. Hij omschreef het als de “anti-salade”. “Het is verbazingwekkend. Er zijn niet veel dingen die ik niet lekker vind. En ze zitten allemaal in die kom”, aldus Harry. De gewraakte salade bevatte onder meer zwarte olijven, venkel en rode bieten.

Harry en zijn vrouw werken sinds 2020 met hun productiebedrijf samen met Netflix. Eerder verschenen al twee seizoenen van de serie With Love, Meghan. In het lifestyleprogramma nodigt de hertogin van Sussex bekende vrienden uit op hun landgoed en geeft ze tips over zaken als tuinieren en koken.