Harry weet nog niet of hij naar kroning Charles gaat

Prins Harry weet nog niet of hij naar de kroning van koning Charles komt. Dat zegt de hertog van Sussex in het interview met ITV dat zondag wordt uitgezonden. Een nieuwe trailer werd donderdag online gezet.

“Er kan nog veel gebeuren in de tussentijd. Maar de deur is altijd open”, zegt Harry. Volgens hem ligt de bal nu bij zijn vader Charles en zijn broer William. “Er is nog veel dat besproken moet worden en ik hoop dat ze tijd willen vrijmaken om met mij te gaan zitten om erover te praten.”

In de korte video zegt Harry ook dat hij ondanks alles nog steeds in de monarchie gelooft.

Zondag zendt ook de Amerikaanse zender CBS een interview met de prins uit. Beide interviews gaan over het boek van Harry dat volgende week uitkomt.