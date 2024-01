Havenbedrijf in Meppel ontvangt koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan havenbedrijf Port of Zwolle in Meppel. Het bedrijf is een fysiek knooppunt waar water, spoor en wegen samenkomen.

De rondleiding begon bij Alumax Boats, waar de koning uitleg over de bouw van aluminium sloepen, watertaxi’s en rondvaartboten kreeg. Ook uitleg over vrachtwagens op waterstof, een gesprek met studenten en een vaartocht met de watertaxi stonden op de planning.

Port of Zwolle zet zich in voor duurzaamheid, digitalisering en toekomstbestendige havenfaciliteiten.