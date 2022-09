Helen Mirren: trots ‘een Elizabethaan’ te zijn

Actrice Helen Mirren zegt in een reactie op de dood van de Britse koningin Elizabeth trots te zijn om ‘een Elizabethaan’ te zijn. Mirren speelde de Queen in 2006 in de film The Queen en deed dat in 2013 nog eens over in het stuk The Audience op West End.

“Ik ben er trots op een Elizabethaan te zijn”, schreef Mirren donderdag op Instagram bij een foto van koningin Elizabeth. “We rouwen om een ​​vrouw die, met of zonder de kroon, het toonbeeld van adel was.”

Tegenover Entertainment Online gaf Mirren later op de avond wat meer uitleg over haar in memoriam. “Ik rouw, samen met de rest van mijn land, om het overlijden van een grote koningin”, zei ze. “Ik ben er trots op mezelf van het Elizabethaanse tijdperk te noemen. Als er een definitie van adel zou zijn, dan zou Elizabeth Windsor dat belichamen.”

De 77-jarige Mirren werd in 2003 door Elizabeth benoemd tot dame. Ze kreeg de onderscheiding voor haar bewezen diensten aan de toneelwereld.