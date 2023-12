Henri van Luxemburg uit zorgen over oorlogen in kerstspeech

Groothertog Henri van Luxemburg heeft in zijn kersttoespraak van dit jaar stilgestaan bij de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de oorlog tussen Israël en Hamas. “Al deze onrust is erger en groter geworden”, aldus de groothertog zondag in zijn toespraak.

Hij begon zijn toespraak met stil te staan bij “de oorlog in het midden van Europa en in het Midden-Oosten, de verergering van de klimaatverandering, de explosieve toename van het aantal migranten”. “Velen van ons voelen zich verbijsterd door deze ontwikkelingen”, aldus de groothertog.

Daarnaast stijgen de prijzen en neemt de baanonzekerheid toe, vervolgde hij. “Om al deze redenen moeten we solidair zijn en ons best doen om ervoor te zorgen dat niemand zijn plaats in onze samenleving verliest.” Als er iets misgaat, dan zoeken we volgens de groothertog een zondebok. “We hebben gezien hoe sommige mensen in het verleden soortgelijke omstandigheden hebben gebruikt om haat en intolerantie te verspreiden, en we hebben gezien waar dat toe heeft geleid.”

Gevaar

Die trend is er en neemt toe, sprak hij. “Als we niet reageren, lopen we het risico dat het de overhand krijgt en onze samenleving, die gebaseerd is op respect en tolerantie, in gevaar brengt.” De wereld van nu is complex, stelde de groothertog. “Er zijn veel problemen, waarvan de meeste geen eenvoudige, snelle oplossingen hebben. We zullen deze oplossingen alleen vinden als we erin slagen onze krachten te bundelen en samen te werken, zonder egoïsme of bijbedoelingen.”

De groothertog sprak tot slot de wens uit dat de “wapenstilstand werkelijkheid wordt” en “dat dialoog, solidariteit, wederzijds respect en tolerantie opnieuw de boventoon zullen voeren”. “Binnenkort vieren we kerst, het feest van liefde en vrede. Dit is wat ik jullie vanuit de grond van mijn hart wil wensen.”