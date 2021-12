Herdenkingsdienst voor Philip gepland in Westminster Abbey

Ter nagedachtenis aan prins Philip komt er volgend jaar een herdenkingsdienst in Westminster Abbey. De dienst, die het leven van Philip viert en hem bedankt voor al zijn bijdragen, staat volgens Buckingham Palace gepland in de lente.

Verdere details over het eerbetoon zijn nog niet vrijgegeven. Philip, de man van koningin Elizabeth, overleed op 9 april op 99-jarige leeftijd op Windsor Castle. Hij overleed in zijn slaap. Op 10 juni had de prins 100 kaarsjes mogen uitblazen.

Westminster Abbey is geen onbekende plek voor het Britse koninklijk huis. Zo trouwden onder anderen Elizabeth en Philip en prins William en Catherine er. Ook is het een belangrijke locatie voor staatsbegrafenissen. Philip had daar recht op, maar had geen behoefte aan een uitvaart met alles erop en eraan, hij hield het liever klein. In 2017 deed hij dan ook een stap terug binnen het Britse koningshuis en leidde sindsdien een teruggetrokken bestaan.