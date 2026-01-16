Herstelde Margrethe met Mary bij heropening theater

De Deense koningin Margrethe is weer beter. De moeder van koning Frederik had eerder deze week een bezoek aan een theatervoorstelling afgezegd omdat ze ziek was, maar woensdagavond was ze samen met koningin Mary naar het Hoftheater in Kopenhagen.

De koninginnen waren aanwezig bij de heropening van het theater bij paleis Christiansborg, dat de afgelopen jaren werd gerestaureerd.

Het Deense hof liet aan Billed Bladet weten dat een lichte verkoudheid de reden was dat Margrethe haar bezoek op dinsdag moest annuleren. Volgens het Deense blad was Margrethe woensdag weer in opperbeste stemming.