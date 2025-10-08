Hertog van Kent hervat werkzaamheden na overlijden echtgenote

De hertog van Kent is voor het eerst sinds het overlijden van zijn echtgenote in de openbaarheid getreden. Dinsdag was hij aanwezig bij een concert in Londen.

HELLO! meldt dat de hertog bij het concert aanwezig was in zijn rol als beschermheer van de Wigmore Hall, een muzieklocatie die sinds 1901 bestaat. Edward wordt donderdag negentig jaar, maar ondanks deze hoge leeftijd is de hertog nog niet teruggetreden uit het openbare leven. Wel doet hij het de afgelopen jaren rustig aan als het gaat om officiële verplichtingen.

Katharine Worsley, de hertogin van Kent, overleed op 4 september op 92-jarige leeftijd. Haar uitvaart vond plaats in de Westminster Cathedral. De Britse koninklijke familie, onder wie koning Charles en koningin Camilla, waren bij de plechtigheid aanwezig.