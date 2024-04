Hertog van Kent neemt afscheid als kolonel Scots Guards

Edward, de hertog van Kent, heeft zondag na vijftig jaar afscheid genomen als kolonel van de Scots Guards. De 88-jarige hertog kwam voor het laatst in actie tijdens de Black Sunday-bijeenkomst in Londen. Het evenement is de jaarlijkse herdenkingsdag van de Scots Guard.

De hertog arriveerde in de ochtend bij de Guards’ Chapel van de militaire kazerne Wellington Barracks. Daar was hij bij een kranslegging en salueerde hij voor de laatste keer het regiment als kolonel. Zijn rol wordt overgenomen door prins Edward, de jongere broer van koning Charles.

In een bericht op sociale media bedankte het regiment de hertog van Kent voor zijn diensten. “We willen graag van deze gelegenheid gebruikmaken om onze waardering en dankbaarheid uit te spreken voor alles wat Zijne Koninklijke Hoogheid in het verleden en tot op de dag van vandaag voor het regiment heeft gedaan.”

De Scots Guards is een regiment dat al sinds 1642 bestaat. Samen met de Irish, Welsh, Grenadier en Coldstream Guards voeren ze ceremoniële taken uit ter ondersteuning van de vorst bij staatsevenementen. De leden van het regiment zijn ook soldaten die worden ingezet voor operaties of trainingen over de hele wereld.