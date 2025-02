Hertog van Kent speecht in het Duits bij herdenking in Dresden

Edward, de hertog van Kent, heeft namens koning Charles een toespraak gegeven tijdens de herdenking van het bombardement van Dresden, waarbij tachtig jaar geleden naar schatting 25.000 mensen omkwamen. De neef van wijlen koningin Elizabeth gaf zijn toespraak in het Duits, deelt het paleis vrijdag.

De 89-jarige Edward was in Duitsland als beschermheer van de Dresden Trust, de organisatie die in 1993 werd opgericht om de stad opnieuw te helpen opbouwen. “We zijn hier bijeen om de verschrikkelijke verwoesting en het verlies van levens tachtig jaar geleden te herdenken”, zei Edward in zijn speech. “Naast het verdriet dat we in onze harten voelen, kijken we ook terug op dertig jaar verzoening en groeiende vriendschap tussen Groot-Brittannië en de inwoners van Dresden.”

Het was niet de eerste keer dat Edward een bezoek bracht aan Dresden, de stad in het oosten van Duitsland die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de nacht van 13 op 14 februari 1945 werd gebombardeerd door de geallieerden. In 2015 werd hij er geëerd met de Dresden International Peace Prize voor zijn bijdrage aan de verzoeningspogingen.

De hertog van Kent is het oudste nog werkzame lid van de Britse koninklijke familie.