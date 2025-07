Hertogin Sophie bij herdenking van de genocide in Srebrenica

Sophie, de hertogin van Edinburgh, heeft vrijdagochtend in Sarajevo een herdenkingsdienst voor de genocide in Srebrenica bijgewoond. De vrouw van de Britse prins Edward reist drie dagen door Bosnië en Herzegovina ter ere van de dertigste nationale herdenking.

Tijdens de dienst in het Srebrenica Memorial Centre las ze een boodschap voor van Charles en Camilla. “Het doet me veel verdriet dat ik er vandaag niet persoonlijk bij kan zijn, ter gelegenheid van de dertigste herdenking van de genocide in Srebrenica”, begon ze haar toespraak namens de koning. ” Vandaag, terwijl we de slachtoffers herdenken, de mensen die zo tragisch zijn gestorven en degenen die achterbleven, laten we hun nagedachtenis eren door naast iedereen te staan ​​die zich onvermoeibaar inzet voor het bevorderen van begrip en tolerantie tussen alle volkeren, van alle geloven, nationaliteiten en etniciteiten, in het voortdurende streven naar een rechtvaardige en betere toekomst.”

Na de herdenkingsdienst legde de hertogin bloemen op een nabijgelegen begraafplaats ter nagedachtenis van de slachtoffers. Later op de dag ontmoet ze enkele moeders uit Srebrenica die familieleden hebben verloren in de genocide.