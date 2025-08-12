Hertogin Sophie ontmoet 105-jarige oorlogsveteraan

Hertogin Sophie heeft de 105-jarige oorlogsveteraan Jim Wren ontmoet in zijn verzorgingshuis in Salisbury op dinsdag. De hertogin van Edinburgh sprak met de veteraan over zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog en dronk thee met hem.

Wren diende in de Koninklijke Marine, overleefde in 1941 de aanval op het slagschip HMS Repulse en werd daarna als krijgsgevangene vastgehouden in Singapore, meldt GB News. Engeland herdenkt op 15 augustus VJ Day, de dag waarop Japan capituleerde. Die dag betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Sophie en haar man prins Edward zullen op 15 augustus een nationale herdenkingsdienst bijwonen in het National Memorial Arboretum, gevolgd door een receptie voor veteranen. Het is vrijdag 80 jaar geleden dat Japan capituleerde.