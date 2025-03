Hertogin Sophie spreekt met militairen tijdens trainingsoefening

Sophie, de hertogin van Edinburgh, heeft een trainingsoefening bijgewoond van de militaire eenheid The Queen’s Own Yeomanry. Die training vond plaats in het graafschap Cumbria. Het Britse hof deelde dinsdag foto’s van het bezoek.

De taak van The Queen’s Own Yeomanry, dat in 1971 werd opgericht, is het verzamelen van informatie over de vijand en de omgeving. Het regiment maakt gebruik van geavanceerde wapensystemen, warmtebeeldapparatuur en vernieuwende digitale communicatiesystemen.

Tijdens de trainingsoefening sprak Sophie met leden van de militaire eenheid. Op die manier kreeg zij inzicht in hun werkzaamheden.