Hertogin Sophie tafelvoetbalt bij Britse liefdadigheidsinstelling

Sophie, de hertogin van Edinburgh, heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Walton Charity, een liefdadigheidsinstelling in Elmbridge. Het goede doel ondersteunt mensen die in financiële problemen verkeren. Walton Charity werkt samen met lokale partners om armoede, ongelijkheid en dakloosheid in de omgeving aan te pakken.

Tijdens haar bezoek ontmoette Sophie medewerkers van de organisatie. Zij vertelden de hertogin over hun werkzaamheden, onder meer het 10-jarig bestaan van een voedselprogramma dat is opgesteld. Daarna hielp Sophie mee om etenswaren te sorteren in tassen, zodat mensen die op kunnen halen.

Ook sprak Sophie met mensen die gebruikmaken van de liefdadigheden van Walton Charity. Met hen bakte ze onder meer koekjes, speelde ze tafelvoetbal en schilderde ze.