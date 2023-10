Hertogin van Edinburgh op bezoek in Ethiopië

Hertogin van Edinburgh Sophie is deze week op bezoek in Ethiopië als ambassadeur van het internationale agentschap voor het voorkomen van blindheid. Ze is daar om het werk te prijzen dat daar gedaan wordt door Orbis, een goed doel dat zich wereldwijd inzet voor oogzorg.

Ook woont de vrouw van de Britse prins Edward activiteiten bij rondom World Sight Day, die elk jaar plaatsvindt op de tweede donderdag van oktober en dat is dit jaar 12 oktober. De dag werd in 2000 in het leven geroepen en draagt iedere editie een thema. In 2023 is dat oogzorg op de werkvloer.

Sophie heeft een persoonlijke link met oogzorg, omdat haar dochter Louise toen ze jong was twee operaties onderging om haar zicht te verbeteren. Later deze week gaat Sophie nog op bezoek bij een kliniek en ziekenhuis in Ethiopië waar dagelijks operaties worden uitgevoerd om het zicht van patiënten te redden.