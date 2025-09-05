Hertogin van Kent (92) overleden

De hertogin van Kent is overleden. Dat maakt Buckingham Palace vrijdag bekend. Hertogin Katherine was de echtgenote van prins Edward, hertog van Kent, een volle neef van koningin Elizabeth. De hertogin is 92 jaar oud geworden. Zij was sinds het overlijden van Elizabeth in 2022 het oudste lid van de koninklijke familie.

“Hare Koninklijke Hoogheid is gisteravond vredig ingeslapen in Kensington Palace, omringd door haar familie”, deelt Buckingham Palace. “De koning en koningin en alle leden van de koninklijke familie sluiten zich aan bij de hertog van Kent, zijn kinderen en kleinkinderen in hun rouw en herinneren zich met warmte de levenslange toewijding van de hertogin aan alle organisaties waarmee zij verbonden was, haar passie voor muziek en haar empathie voor jongeren.”

Katherine trouwde in 1961 met de hertog van Kent. Samen kregen zij drie kinderen. Volgens Buckingham Palace was de hertogin trots op haar afkomst uit Yorkshire en was ze “het meest bekend om haar aanwezigheid bij Wimbledon, waar ze jarenlang de trofee voor het damesenkelspel uitreikte. Daarnaast was ze een gepassioneerd musicus, muziekdocent en pleitbezorger voor het welzijn van kinderen en jongeren”.

Details over de uitvaart worden later bekendgemaakt.