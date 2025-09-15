Hertogin van Kent naar kathedraal gebracht voor begrafenis

De overleden hertogin van Kent is maandag naar Westminster Cathedral gebracht voor haar begrafenis. De Britse koningshuisverslaggever Rebecca English deelde op X een video van de aankomst bij de kathedraal.

Maandagavond zal er een besloten dienst plaatsvinden, die wordt bijgewoond door naaste familieleden. De begrafenis is op dinsdag. Naar verwachting zijn veel Britse royals aanwezig, onder wie koning Charles en koningin Camilla.

Hertogin Katharine overleed op 4 september op 92-jarige leeftijd. Ze was vooral bekend door haar betrokkenheid bij het tennistoernooi van Wimbledon, waar ze met haar echtgenoot de prijzen uitreikte.