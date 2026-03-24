Het Belgische koningspaar is aangekomen in Oslo voor staatsbezoek

Het Belgische koningspaar is dinsdagochtend aangekomen in Noorwegen voor een officieel staatsbezoek van drie dagen. Op het Instagramaccount van het Belgische koninklijk huis zijn dinsdag foto’s geplaatst van hun aankomst op de luchthaven van Oslo. Daar werden zij verwelkomd door de Noorse kroonprins Haakon.

Op de eerste dag van het staatsbezoek legt het Belgische koningspaar onder meer een krans. In de avond is er een staatsbanket in het koninklijk paleis in Oslo.

Tijdens het driedaagse staatsbezoek wordt het koningspaar vergezeld door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de minister-presidenten van de gemeenschappen en gewesten. Ook zijn er Belgische bedrijfsleiders en academici aanwezig.