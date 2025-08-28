Hier vieren Mathilde, Mary en Letizia de zomervakantie

Zon, zee en strand zijn ook voor koninklijke families belangrijk als ze hun zomervakantie plannen. Maar minstens zo belangrijk: privacy. Niet voor niets liggen koninklijke vakantiehuizen vaak ver van de naaste buren. Hier vieren koninginnen Mathilde, Mary en Letizia met hun gezinnen de zomervakantie!

Tekst: Karlijn Hoftijzer

Mathilde en Filip: helemaal zichzelf

Koning Filip is geen man die zich buitenshuis snel op zijn gemak voelt. Maar wie hem toevallig aan de bar ziet staan in een cafeetje op het Franse île d’Yeu, ziet een andere man. Op zijn vakantie-eiland laat hij de schouders wat zakken in een zomers overhemd of polo en maakt hij een praatje met de barman. In de plaatselijke sapjesbar is zelfs een cocktail naar hem vernoemd (‘The King’) die voor hem werd samengesteld met appelsap, sinaasappelsap, citroen en gember. Terwijl hij croissants haalt bij de bakker en geniet van het zwemmen en zeilen, fietst Mathilde zorgeloos met wat boodschappen over het eiland en komt ze eindelijk aan haar stapel boeken toe.

In 2013 liet het Belgische koningspaar een fotograaf foto’s maken van hun vakantievierende gezin

Het eilandje, dat per veerboot te bereiken is vanaf de Franse kust ter hoogte van Nantes, is populair onder welgestelde toeristen, maar heeft een bescheiden uitstraling vergeleken met de bekende mondaine badplaatsen. Filip en Mathilde genieten er van moules frites en crêpes in de kleinere restaurants, maar kunnen met hetzelfde gemak een gastronomisch avondje beleven in restaurants uit het hogere segment. Zomers op het Franse eilandje bevallen het echtpaar zo goed dat ze er, na jaren huren, een voor koninklijke begrippen bescheiden vakantiehuis hebben gekocht van 200 m2, waar privacy de grootste troef is. Ze kochten het in 2019, lieten ’t flink renoveren, en hebben dus al enkele jaren een vaste uitvalsbasis.

Mary en Frederik: kastelen om uit te kiezen

Sinds de zomer van 2024 verwelkomt Kasteel Gråsten op het schiereiland Sundeved in Zuid-Jutland met koning Frederik en koningin Mary nieuwe eigenaren. Tot die tijd verbleef koningin Margrethe traditiegetrouw in de zomer een aantal weken op het helderwitte kasteel dat omringd is door bos, groene grasvelden, meren en appelboomgaarden. Helemaal privé is het verblijf in het zomerhuis niet: Frederik en Mary wandelen onder grote belangstelling van de plaatselijke bevolking vanaf het gemeentehuis naar Gråsten.

Onderweg naar Kasteel Gråsten

Wil de Deense koninklijke familie wat anoniemer op vakantie, dan kunnen ze naar het Franse wijnkasteel Cayx. Frederik erfde dit kasteel van vader Henrik, maar het is vooral Margrethe die er elke zomer de tijd van haar leven heeft met haar kunstprojecten en boodschappen doen op de lokale markt. Ook prins Joachim komt graag in het kasteel waar voor de broers mooie herinneringen liggen aan paardrijden langs de wijnvelden en zomerdagen spelen in het hooi. Frederik pakt ook wel eens het koninklijk jacht Dannebrog om hem bijvoorbeeld bij een festival aan de Deense kust af te laten zetten. Is het koninklijk paar er niet, dan zijn de tuinen van Kasteel Gråsten te bezoeken. Meer informatie op visitsonderjylland.com.

Koningin Margrethe voor ‘haar’ Gråsten in 2024

Familiemomenten op het Franse wijnkasteel Cayx

Letizia en Felipe: vakantie voor de bühne

Vaste prik: in augustus verblijven koning Felipe, koningin Letizia en dochters Leonor en Sofía een paar weken op Mallorca – vaak in het gezelschap van koningin Sofía. Het honderd jaar oude Palacio Marivent kijkt uit over de zee, vanaf een rotsachtige klif met dennenbomen. Op dit landgoed van 33 hectare combineert de koning quality time met zijn gezin en wat zeiltripjes, audiënties gaan ook in dit paleis gewoon door. Een beetje een vakantie voor de bühne, want de uitjes die het gezin onderneemt in de omgeving worden niet geheel toevallig vaak vastgelegd door één of twee fotografen. Zo zien we het gezin uit eten gaan en shoppen op de markt en neemt koningin Sofía het ervan door haar kleindochters mee naar de film te nemen.

Terwijl koning Felipe gaat zeilen, gaat Letizia met dochters Leonor en Sofía naar de bioscoop

Van Letizia is bekend dat zij niet echt voor haar plezier vakantie viert op Mallorca: ze heeft niets met zeilen en wil in haar privétijd geen pottenkijkers. Voor Letizia begint vakantie pas echt als ze na een paar weken Mallorca het vliegtuig pakken – van alle royals weten Felipe en Letizia hun bestemmingen het best geheim te houden.