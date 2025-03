Hisahito praat in eerste persconferentie over klimaat en hobby’s

Prins Hisahito, de zoon van de Japanse kroonprins Akishino, heeft maandag zijn eerste toespraak gehouden als volwassen lid van de keizerlijke familie. Hisahito werd vorig jaar 18 en is volgens de Japanse wet nu volwassen.

Hisahito is de tweede in lijn van de Japanse troonopvolging achter zijn vader Akishino, de jongere broer van keizer Naruhito. De 23-jarige prinses Aiko, de dochter van de keizer, is geen wettelijke troonopvolger omdat alleen mannelijke leden van de familie op de troon mogen zitten.

De 18-jarige Hisahito zei tijdens zijn toespraak dat hij zijn keizerlijke taken serieus neemt en naar advies van mensen om hem heen luistert. Volgens persbureau Reuters oogde de prins wat gespannen toen hij aan zijn toespraak begon, maar ging hij naarmate de tijd vorderde steeds meer lachen. Hisahito maakte zich verder zorgen om klimaatverandering en zei dat het verbouwen van groenten en rijst een van zijn hobby’s was. “Soms worden tomaten aangevreten door insecten en wordt de rijst opgegeten door mussen, maar ik ben blij als ik groenten en rijst heb geoogst en die met mijn familie opeet.”

De zoon van kroonprins Akishino zei daarnaast nog niet te denken aan een eventueel huwelijk. “Wat dat betreft heb ik nog niet goed nagedacht over het ideale moment of een partner.”