Historische handtekening Margrethe vrijgegeven

De abdicatieverklaring die de Deense koningin Margrethe vorige maand ondertekende, is ruim 2,5 week na haar aftreden openbaar gemaakt. Onder meer de Deense omroep DR kreeg toegang tot een kopie van het historische document.

In de tekst valt te lezen dat Margrethe afstand doet van de troon door het document te ondertekenen. Daarna volgt haar krabbel, gevolgd door de plaats en datum.

Eerder leek het er nog op dat Denen de verklaring niet zouden kunnen lezen. Een exemplaar van het historische document werd namelijk direct opgenomen in het Deens Nationaal Archief en een tweede ging naar het parlement.

In de Deense geschiedenis is het vrijwel uniek dat een staatshoofd voor zijn of haar dood aftreedt. De laatste keer gebeurde dat in 1146.