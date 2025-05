‘Historische’ uitnodiging van Charles aan Trump ergert Canadezen

De Canadese regering was “niet onder de indruk” van een Brits besluit om koning Charles de Amerikaanse president Donald Trump nogmaals uit te nodigen voor een staatsbezoek. Dat zei de Canadese premier Mark Carney tegen Sky News. “Het was in een periode waarin we heel duidelijk waren over de kwesties rond soevereiniteit.”

Terwijl de Britse regering probeerde de relatie met Trump goed te houden, bevond de Amerikaanse president zich op ramkoers met Canada. Hij zei dat buurland als 51e staat te willen en kwam met handelsmaatregelen. Canada heeft Charles ook als vorst en hij wordt daar later deze maand verwacht voor de officiële opening van het parlement.

Trump kreeg zijn uitnodiging in februari overhandigd tijdens een bezoek van de Britse premier Keir Starmer aan het Witte Huis. Starmer omschreef de uitnodiging als “heel bijzonder”, “ongeëvenaard” en “echt historisch”. Amerikaanse presidenten krijgen in hun tweede termijn doorgaans geen volwaardig staatsbezoek meer aangeboden. Trump en zijn vrouw Melania brachten in 2019 al een driedaags staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Toen zat koningin Elizabeth nog op de troon.