Hit van Tina Turner doet prins William altijd aan moeder denken

Prins William weet nog goed hoe zijn moeder prinses Diana graag met liedjes meezong in de auto. Een van de nummers die ze draaide en waar William nog steeds fijne herinneringen aan heeft is The Best van Tina Turner. Zo vertelt hij volgens Britse media in een aflevering van de serie Time To Walk van Apple Fitness+, die maandag uitkomt.

Toen William en zijn jongere broer Harry als jonge jongens zenuwachtig waren om weer naar school te gaan draaide hun moeder muziek in de auto. “Een van die liedjes die me al die tijd is bijgebleven en waar ik nu nog steeds graag naar luister is Tina Turners The Best. Omdat het zingend op de achterbank voelde als een familiemoment. En mijn moeder reed en zong keihard mee. Zelfs de politieagent die in de auto zat, zong soms mee”, zegt de prins (39), die zijn moeder in 1997 op 15-jarige leeftijd verloor.

De prins verloor zichzelf tijdens zulke autoritjes in de muziek. Zo ook in de hit van Tina Turner. “Als ik nu naar dat nummer luister dan denk ik gelijk terug aan die autoritjes en komen er allerlei herinneringen van mijn moeder naar boven.”

William probeert met zijn eigen kinderen, George (8), Charlotte (6) en Louis (3), ook muzikale momentjes te creëren. “Op de meeste ochtenden maken Charlotte en George enorme ruzie over welk liedje er gedraaid wordt. Ik moet er nu voor zorgen dat de ene dag de een en de andere dag de ander aan de beurt is.”