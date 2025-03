Hoessein en Rajwa in Amman bij iftar voor weeskinderen

Het Jordaanse kroonprinselijk paar heeft dinsdagavond in hoofdstad Amman een iftarmaaltijd bijgewoond die was georganiseerd voor weeskinderen. Op foto’s die het hof op X deelt, zitten Hoessein en Rajwa tegenover elkaar aan een lange tafel met aan hun weerszijden kinderen die met hen het vasten verbreken.

Het zou gaan om kinderen uit in totaal veertien verschillende opvangcentra, verspreid door het land, staat in een verklaring. De avond werd gehouden in het Children’s Museum.

Naast de iftar, de maaltijd die tijdens de voor moslims heilige vastenmaand wordt genuttigd, nam het paar ook deel aan verschillende activiteiten. Zo gingen de kroonprins en kroonprinses met de kinderen in gesprek en was er ook gelegenheid om met hen op de foto te gaan.