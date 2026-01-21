Hof deelt foto’s van jarige Ingrid Alexandra in dierentuin Sydney

Prinses Ingrid Alexandra viert woensdag haar 22e verjaardag. Het Noorse hof feliciteert haar op Instagram en deelt enkele foto’s waarop de dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit staat afgebeeld in het bijzijn van Australische dieren.

“Vandaag wordt prinses Ingrid Alexandra 22 jaar”, schrijft het paleis bij de foto’s. “Ze is momenteel op ‘zomervakantie’ in Noorwegen, maar studeert normaal gesproken in Australië.” De prinses studeert sociale wetenschappen aan de Universiteit van Sydney.

Op de foto’s is Ingrid Alexandra onder meer te zien met een kangoeroe en een koala. De Noorse prinses zag de dieren vorig jaar tijdens haar bezoek aan Taronga Zoo in Sydney.