Hof deelt nieuwe foto van jarige prins George

Het Britse hof heeft een nieuwe foto van prins George gedeeld. Aanleiding is de twaalfde verjaardag van de oudste zoon van prins William en prinses Catherine.

De foto is volgens Britse media eerder dit jaar gemaakt door hoffotograaf Josh Sinner en is dinsdagochtend gedeeld op Instagram. George is gekleed in vrijetijdskleding en leunt lachend met zijn armen over elkaar op een tuinhek.

De toekomstige troonopvolger werd eerder deze maand voor het laatst in het openbaar gezien toen hij samen met zijn ouders en zusje prinses Charlotte de mannenfinale op het tennistoernooi van Wimbledon bijwoonde. Vorige maand was hij ook van de partij bij Trooping the Colour, de officiële verjaardagsparade van zijn opa koning Charles.