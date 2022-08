Hof en kroonprins Jordanië feliciteren koningin met verjaardag

Koningin Rania viert woensdag haar 52e verjaardag en heeft felicitaties gekregen van onder meer haar zoon kroonprins Hussein en van het koninklijk paleis. De Jordaanse vorstin kreeg de gelukwensen via sociale media.

“Bedankt dat je je ziel en zaligheid legt in zo veel dingen die je voor ons doet”, schrijft Hussein bij een foto van zijn moeder. Rania is hierop te zien terwijl ze in de keuken in een beslagkom roert.

Het hof houdt het wat statiger met de boodschap dat het zijn “warmste wensen” aan de koningin overbrengt ter ere van haar verjaardag.