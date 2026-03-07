Hof feliciteert paraskiester met eerste Zweedse goud op Spelen

Het Zweedse hof heeft para-atleet Ebba Årsjö gefeliciteerd met haar gouden medaille op de Paralympische Winterspelen. Op Instagram deelt het paleis een felicitatie aan de skiester.

Årsjö won zaterdagochtend goud op het onderdeel afdaling bij het paraskiën. Het is de eerste medaille voor Zweden op de Winterspelen die vrijdag begonnen. Tijdens de Paralympische Winterspelen van 2022 won Årsjö drie medailles, tweemaal goud en eenmaal brons.

De Zweedse kroonprinses Victoria brengt zondag een bezoek aan de Winterspelen in Milaan en Cortina. Zij was samen met haar man prins Daniel tijdens de reguliere Winterspelen die in februari werden gehouden ook in Italië om de Zweedse atleten aan te moedigen.