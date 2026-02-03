Hof geeft geen commentaar na eerste procesdag Høiby

Het Noorse hof heeft dinsdag herhaald dat het geen commentaar geeft op de rechtszaak rond Marius Borg Høiby. Dat blijft zo zolang het proces loopt. De Noorse krant VG had het paleis om een reactie gevraagd nadat het eerste vermeende slachtoffer van Høiby het woord nam in de rechtbank. Zij zou door hem zijn verkracht in de residentie van het kroonprinselijke paar.

VG wilde weten wat kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit ervan vonden dat dit in hun huis zou hebben plaatsgevonden, of ze die avond thuis waren en of er beveiliging in de buurt was.

Het hof meldde vorige week dat het tijdens het proces niet reageert. Ook werd toen gemeld dat het kroonprinselijke paar niet naar de rechtbank komt.