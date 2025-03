Hof heeft geen problemen met huidverzorgingslijn Madeleine

De Zweedse prinses Madeleine kan zonder problemen haar eigen huidverzorgingslijn beginnen. Haar werkzaamheden botsen niet met haar werk voor het paleis, laat het hof weten aan Zweedse media.

Het paleis benadrukt dat Madeleine, de jongste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia, geen toelage krijgt en dat ze haar eigen naam gebruikt. “Aangezien de nieuwe onderneming privé is en niet verbonden is aan de positie van de prinses in het koninklijk huis, zal de prinses in zakelijke context de naam Madeleine Bernadotte gebruiken.”

De 42-jarige Madeleine, die vorig jaar terugkeerde naar Zweden nadat ze jaren in het buitenland woonde, kondigde haar huidverzorgingslijn maandag aan. Het gaat om natuurlijke producten die ze samen met het merk Weleda maakt. Binnenkort maakt ze meer details bekend.