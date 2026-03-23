Hof: mailadres kroonprinses Mette-Marit bestaat niet meer

Kroonprinses Mette-Marit heeft geen toegang meer tot de e-mails die ze uitwisselde met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het account bestaat namelijk niet meer, zegt het paleis tegen Aftenposten.

“Veel van de e-mails uit die tijd hebben we niet meer, en het e-mailaccount dat 12 tot 15 jaar geleden werd gebruikt, is verwijderd”, aldus het hof na vragen van de Noorse krant. Waarom of wanneer het account is gedeletet, is niet bekend.

Mailverkeer tussen Mette-Marit en Epstein dook op in de zogeheten Epstein-files. Daarin schreef ze in 2011 onder meer dat ze Epstein had gegoogeld en dat dat geen erg goede indruk had gemaakt.

“Ik zou willen dat ik de rest van de e-mailcorrespondentie nog had”, reageerde de kroonprinses vrijdag in het interview met NRK toen de mailtjes ter sprake kwamen.