Hof: prins Sverre Magnus niet actief op Instagram

De Noorse prins Sverre Magnus is niet actief op Instagram. Het paleis meldt dat een account met de naam Sverre Magnus Productions, de pas opgerichte eenmanszaak van de prins, niet van hem is.

“Het account is niet aangemaakt door de prins”, verduidelijkt een woordvoerder van het paleis aan de Noorse krant Nettavisen. Op de pagina zijn nog geen foto’s gepubliceerd.

De 19-jarige Sverre Magnus maakte vorige maand bekend dat hij een film- en fotoproductiebedrijf is begonnen. Hij is derde in lijn van troonopvolging na zijn vader kroonprins Haakon en zus Ingrid Alexandra.